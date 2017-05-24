Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы

Верховный суд Испании вынес вердикт 29-летнему нападающему сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионелю Месси.

Как передает Life.ru, Верховный суд Испании вынес приговор Месси в виде 21 месяца лишения свободы.

Напомним, футболиста «Барселоны» и его отца Хорхе обвиняли в сокрытии налогов в размере суммы €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах.

Однако по данному решению суда Месси не обязан отбывать назначенный срок в тюрьме. По испанскому закону любое наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком.