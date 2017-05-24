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Срезавшийся абитуриент пытался покончить с собой видео

 

Житель Шамкирского района совершил попытку суицида. Как передает ARB 24, житель села Татарлы 18-летний Намиг Джахан оглу Гасымов пытался покончить с собой, выпив лекарства.

Родственники срочно доставили его на станцию скорой медицинской помощи Товуза.

После предварительного обследования Намиг Гасымов был помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По предварительным данным, Намиг попытался совершить суицид, так как набрал низкий балл на вступительном экзамене.

По факту в Товузском районном отделении полиции ведется расследование.

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