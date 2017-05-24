Житель Шамкирского района совершил попытку суицида. Как передает ARB 24, житель села Татарлы 18-летний Намиг Джахан оглу Гасымов пытался покончить с собой, выпив лекарства.
Родственники срочно доставили его на станцию скорой медицинской помощи Товуза.
После предварительного обследования Намиг Гасымов был помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
По предварительным данным, Намиг попытался совершить суицид, так как набрал низкий балл на вступительном экзамене.
По факту в Товузском районном отделении полиции ведется расследование.