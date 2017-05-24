Теневой сектор экономики до сих пор остается головной болью для стран постсоветского пространства. К примеру, некоторое время назад глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что в теневом секторе российской экономики работают около 14,4 миллиона жителей страны, которые не платят налоги, но пользуются социальной инфраструктурой. В Азербайджане ситуация, судя по всему, еще печальнее.

Голикова пояснила, что такое число получилось в ходе разделения неработающего населения на категории - пенсионеры, дети и так далее. Оставшиеся 14,4 миллиона человек образовали «неопределенную» категорию, которая не поддается точной классификации. По словам Голиковой, никто не знает, что с этими людьми делать.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют в России около 10 триллионов рублей в год.

Получается, что в России практически каждый десятый не платит налоги. А какова ситуация в Азербайджане?

Как выяснилось, официальной цифры в нашей стране нет. Однако, как сообщили haqqin.az правительственные источники, практически две трети работающего и экономически активного населения не платит налоги. При этом речь идет фактически о трех миллионах человек.