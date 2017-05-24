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Меланья Трамп рассказала Папе Франциску, чем кормит мужа

 

Стали известны детали краткой беседы, состоявшейся утром 24 мая в Ватикане между Папой Римским Франциском и супругой президента США Меланьей Трамп, когда понтифику представляли членов американской делегации.

"Чем вы его кормите?" – спросил Папа Меланью по-итальянски. "Потицей?"

"Потицей! Да!" – ответила обрадованная первая леди.

Потица представляет собой традиционный словенский десерт в виде рулета из дрожжевого теста с грецкими орехами, информирует Daily Mail.

В пресс-службе Ватикана позже пояснили, что понтифик является большим любителем потицы и всегда вспоминает о ней, когда встречается с гостями из Словении. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в этой стране.

Покидая Рим, Дональд Трамп написал в своем твиттере: "Для меня было честью всей жизни встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском. Покидаю Ватикан с еще большей решимостью бороться за мир во всем мире".

Ранее сообщалось, что в отношениях между Дональдом Трампом и его супругой существуют признаки разлада. Так, Меланья несколько раз отталкивала мужа, когда тот пытался брать ее за руку на официальных мероприятиях.

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