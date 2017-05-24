Посол Элин Сулейманов о самолетах, которые Азербайджан закупил в США

Ведущее периодическое издание города Эверетт (штат Вашингтон, США) The Daily Herald (HeraldNet.com) опубликовало статью чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, посвященную экономическим связям между Азербайджаном и Соединенными Штатами, в частности, штатом Вашингтон, расположенным на северо-западе страны, на берегу Тихого океана.

Предлагаем нашим читателям полный текст статьи азербайджанского посла.

От залива Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон, США) очень далеко до Каспийского моря, которое граничит с Европой и Азией и обладает огромными запасами нефти и природного газа.

Азербайджан, партнер Соединенных Штатов, стратегически расположенный в Каспийском регионе, становится ключевым транспортным узлом вдоль исторического Шелкового пути, о чем свидетельствует недавняя покупка авиакомпанией Silk Way Airlines 10 новых самолетов Boeing 737-Max 8, которые будут произведены на заводе компании Boeing в городе Рентон (штат Вашингтон). Предлагая экономические возможности и стабилизируя поставки энергоресурсов, Азербайджан также выступает вместе с США в борьбе с терроризмом и в стремлении к миру во всем мире.

Наша недавняя покупка помогает поддержать более 12 000 рабочих на сборочном заводе в Рентоне, что увеличит производство и наем рабочей силы. В высоко циклической аэрокосмической отрасли, испытывающей в настоящее время снижение спроса на широкофюзеляжные самолеты, появление Азербайджана как экспортного рынка для Boeing может предотвратить дальнейшие потери рабочих мест, такие как недавние увольнения инженеров.

Это третья крупная инвестиция Азербайджана в самолеты Boeing. В 2015 году компания Silk Way приобрела три грузовых самолета Boeing 747-8, произведенных на заводе Boeing в Эверетте, на котором занято в общей сложности 30 000 рабочих. В том же году авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL, Азербайджанские авиалинии) – национальный перевозчик и крупнейшая авиакомпания нашей страны – приобрела свой первый Boeing 787 Dreamliner, собранный в Южной Каролине. Сегодня самолет Dreamliner авиакомпании AZAL (самолет, построенный в двух штатах) соединяет наши страны через беспосадочный рейс Баку – Нью-Йорк.

Я горжусь тем, что Азербайджан вносит свой вклад в сектор, который поддерживает около 252 800 рабочих мест в штате Вашингтон, с 21 млрд долларов в виде заработной платы и почти 95 млрд долларов в экономической деятельности. Партнерство Азербайджана с Соединенными Штатами простирается далеко за пределы покупки авиалайнеров. Имея границу с Ираном и Россией, Азербайджан является надежным союзником в сложном окружении. В течение 24 часов после терактов 11 сентября 2001 года Азербайджан предложил США безоговорочную поддержку в борьбе с терроризмом, предоставив американским военным самолетам возможность транзитных полетов через свою территорию – треть всех нелетальных поставок для коалиционных сил, – в то время как азербайджанские солдаты служат плечом к плечу с американцами в Афганистане. Мы продолжаем сотрудничать с США и их союзниками в борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и незаконным оборотом наркотиков.

Имея 7 миллиардов баррелей нефтяных запасов и 30 триллионов кубических футов запасов природного газа, Азербайджан ежедневно обеспечивает поставку около миллиона баррелей нефти в Европу, а также 40 процентов потребления Израиля. Через новую трубопроводную сеть Южного газового коридора Азербайджан ежегодно будет поставлять в Европу 16 млрд кубометров природного газа, обеспечивая энергетические поставки Европы и тем самым стабилизируя мировую экономику, включая авиаперевозки.

Экономический потенциал Азербайджана – это гораздо больше, чем энергия. Только за прошлый год США экспортировали в Азербайджан товаров на 434,2 млн долларов, а импортировали – на 142 млн долларов, при этом профицит торгового баланса составил 292,2 млн долларов. Американские компании экспортируют в Азербайджан самолеты и тяжелую технику, изучая возможности инвестиций в телекоммуникации и другие неэнергетические секторы.

Не менее важно, чем строительство нефтяных вышек, Азербайджан помогает Америке и ее друзьям строить мосты в исламском мире. Будучи преимущественно мусульманским обществом со светской формой правления, Азербайджан является примером плюрализма и умеренности, предлагая религиозную свободу для ислама, христианства и иудаизма. В течение 1400 лет наша еврейская община, насчитывающая сегодня около 30 000 человек, живет рядом с мусульманами без антагонизма или преследований. В 1918 году Азербайджан стал первым преобладающе мусульманским обществом, которое признало право женщин на участие в выборах – за два года до США (но через восемь лет после штата Вашингтон).

Участвуя в европейских институтах, в том числе в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Организации исламского сотрудничества, объединяющей 56 мусульманских стран, Азербайджан способствует взаимопониманию. Имея тесные связи с США, Израилем, Европейским Союзом и мусульманскими странами, мы стремимся превратить раскол в диалог.

В следующий раз, когда вы увидите американский самолет, который разгоняется по взлетно-посадочной полосе, помните, что подобный же лайнер может взлетать в далеком Азербайджане. И также достигаются те цели, которые мы разделяем для более мирной и процветающей планеты.