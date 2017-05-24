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Алжир назвал «приемлемую для себя» цену на нефть

 

Алжир считает приемлемой для себя цену на нефть в диапазоне между $55 и $60 за баррель, заявил сегодня министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа.

«До конца года цены могут подняться выше 55 долларов за баррель. Для Алжира чем выше цена, тем лучше, но бюджет ориентирован на 50 долларов за баррель в 2017 году и 55 долларов за баррель в 2018 году. Стоимость в 55-60 долларов за баррель может быть приемлемой для Алжира», — цитирует ПРАЙМ министра, который дал интервью Reuters.

Бутарфа также отметил, что большинство стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств поддержали продление венского соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

«Не было стран, которые бы высказались против на девять месяцев… Нельзя высказаться за шесть месяцев, а потом за дополнительные три. Это могло бы ввести рынки в заблуждение», — заявил министр.

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