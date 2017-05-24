Папа Римский и королева Великобритании поздравили Ильхама Алиева

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая в среду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, сообщает АзерТАдж.
«Очень рада передать вам самые искренние поздравления по случаю вашего национального праздника — Дня Республики. Желаю азербайджанскому народу счастья в предстоящие годы», — говорится в послании.
Папа Римский Франциск также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Испытываю чувство радости от того, что передаю искренние поздравления вам и вашим соотечественникам в связи с национальным праздником Азербайджана — Днем Республики. С удовлетворением вспоминая свой недавний визит в вашу страну, желаю каждому гражданину Азербайджана счастья и благополучия. Чтобы милость Всевышнего всегда сопровождала вас, руководство вашей страны и азербайджанский народ», — говорится в поздравлении Папы Римского Франциска.