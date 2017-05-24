Эрдоган о выводе немецких военных с базы Инджирлик

Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.

«Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, мы им скажем «Счастливого пути», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.