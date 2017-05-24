В ряду приглашенных авторов haqqin.az новое имя - доктор наук, профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета Наталья Цветкова. С сегодняшнего дня Н.Цветкова будет представлять вашему вниманию свои аналитические выкладки. Читайте первую статью профессора Н.Цветковой.

* * *

Визит американского президента на Ближний Восток напоминает челночную дипломатию госсекретаря Джеймса Бейкера, который объезжал страны Персидского залива в поисках поддержки американской атаки на Ирак в 1991 году, а также знаменитый, но тихий объезд региона вице-президентом Диком Чейни в 2002 году, когда последний также искал поддержки со стороны Саудовской Аравии и других стран Залива по поводу военной интервенции в Ирак.

Соответственно и Дональд Трамп, у которого в основной повестке внешней политики пока еще прописана война с ИГИЛ, отправился прежде всего за поиском поддержки американской военной кампании против ИГИЛ в Сирии и Ираке со стороны Саудовской Аравии.

Расчет президента как бизнесмена прост: понятно, что верить саудовцам в вопросах прекращения финансирования околоигиловских организаций нельзя, но есть перспективы перетянуть финансовое одеяло на себя и убедить короля контролировать передачу денег и вооружения различным группировкам.

Кроме того, в этот расчет команды президента входила и идея восстановления традиционного партнерства с королевством, расшатанного предыдущей администрацией из-за сделки с Ираном по ядерной проблеме. Любой поворот от политики Обамы, который сократил число инвестиций из Саудовской Аравии, а также число контрактов по продаже вооружения королевству из-за событий в Йемене и политики репрессий в отношении диссидентов, также будет приветствоваться на Аравийском полуострове. И этот расчет Белого дома принес свои результаты.

Со стороны главного игрока в Персидском заливе – Саудовской Аравии – Трамп является пока выгодным партнером. Его риторика и политические шаги могут быть изменены под влиянием его ближайших советников, а значит, есть возможность прямого лоббирования интересов королевства в Белом доме.

Президент – это не Хиллари Клинтон, не Барак Обама и даже не Кондолиза Райс, которые агрессивно требовали защиты прав человека в королевстве. Процесс принятия внешнеполитических решений Дональдом Трампом все еще ограничен узкой группой советников Овального кабинета, при отсутствии влияния со стороны среднего звена экспертов в Госдепартаменте, Пентагоне или мозговых центров.

Со временем, когда региональные отделы в Госдепартаменте будут, наконец, укомплектованы новыми служащими и госсекретарь Рекс Тиллерсон приобретет навыки выработки решений под влиянием экспертного звена, внешняя политика США вернется в свое русло, приобретёт предсказуемость и внятность. Сейчас же внешняя политика держится на традициях бизнеса, сформированных предпочтениями родственников президента – Иванки Трамп, ее супруга Джареда Кушнера, а также представлениями госсекретаря Тиллерсона о взаимодействии с государствами в рамках его прошлых бизнес-контактов.

Все эти временные расстановки политических сил в Вашингтоне очень выгодны для тех государств, которые понимают, что есть еще возможность договориться с Трампом при помощи долларовых сделок без включения известной американской повестки о гражданском обществе, правах человека и пр., что, несомненно, может уже скоро вернуться во внешнюю политику администрации. Этой ситуацией воспользовался мудрый Китай и сегодня Саудовская Аравия. Лоббизм и влияние Иванки Трамп и Джареда Кушнера, их игра не в политику, а в бизнес, а также их внутриполитическая победа над единственным ярким советником президента С.Бенноном, который является почти единственным адептом продвижения идеологической и ценностной, а не экономической внешней политики, пока еще будут формировать ту политику США, которую мы видим: быстрота принятия силовых и военных решений, умиротворение старых союзников, получение экономической выгоды для семьи и для США как большого кошелька.

В результате весьма помпезного и яркого визита Саудовская Аравия и США подписали дипломатический документ о стратегическом партнерстве, имеющий форму «заявления», или statement.

Несомненно, выбранная форма соглашения – заявление – является одной из самых декларативных в дипломатической практике и не требует обязательного исполнения. В любой момент государства могут отказаться от данного соглашения и стратегического партнерства без официального анонсирования. Но в данный момент и Трампу, и королю Салману этот документ крайне выгоден: Трамп получает временную уверенность, что саудовцы как-то снизят поддержку антиамериканским силам в регионе, а король восстанавливает доступ к Белому дому и к американским производителям вооружения. Контракты на $400 млн c компанией Lockheed Martin – это результат лоббизма саудовцев через семью Трампа.

Многие эксперты оценивают продолжение визита Трампа в Израиль, а также встречи с президентом Египта, королем Иордании и эмиром Катара в рамках арабо-американского исламского саммита как демонстрация Ирану жесткой позиции США. Мы бы не спешили с такими выводами, несмотря на риторику президента. Сейчас Иран является рычагом в переговорах между США и странами Персидского залива для укрепления альянса не против Ирана, а против ИГИЛ. Как и в случае с Турцией, США продолжают тихо выстраивать военные отношения с курдами, так и в случае с Саудовской Аравией и Израилем не будут занимать реально жесткой позиции по Ирану.

Но в любых переговорах и визите есть подвох. Где же подвох в визите Трампа на Ближний Восток? Как ни странно это прозвучит для оценки внешней политики США, но Cherchez la femme. Восходящий внешнеполитический бренд США под названием Ivanka Trump, а также имидж супруги президента Меланьи очень быстро набирают обороты как инструменты американизации или мягкой силы США и уже оказывают влияние на зарубежные страны.

Ясно, что отсутствие традиционных атрибутов женского туалета у американок во время визита в Саудовскую Аравию не является дипломатическим экспромтом или дипломатической атакой. Ведомства дипломатического протокола США и Саудовской Аравии согласовали подобное поведение. А значит, был торг по каким-то вопросам.

В отличие от таких политических фигур, как Хиллари Клинтон или Кондолиза Райс, которые по приезде в Саудовскую Аравию неуклонно требовали прав и свобод женщин, женская и влиятельная половина Белого дома не занималась и не занимается продвижением прав человека.

Однако имидж Иванки и Меланьи, их свободное поведение, раскованность и карьерные успехи, несомненно, уже оказывают влияние на умы и сердца либерально настроенной части общества арабских государств, которое и не снилось политической семье Клинтонов и Обамы.

Иванка Трамп и Меланья провели несколько встреч с женской частью элиты общества. Кроме того, контракты между Саудовской Аравией и американской компанией Lockheed MartinЛокхид подписывала исполнительный директор компании Марлин Хьюсон, что также является демонстрацией ценностей американского общества в бизнесе и политике. Согласие двора Саудовской Аравии на такие политические шаги США, а также обещание короля пожертвовать 100 млн долларов на проекты Всемирного банка для продвижения прав женщин говорят о наличии обмена или trade-off в переговорах между США и Саудовской Аравией.

Наконец, нельзя не отметить, что данное турне позитивно скажется на укреплении позиций президента среди консервативной и республиканской части политического истеблишмента США, что очень важно для решения внутренних политических проблем, связанных с угрозой импичмента после выборов в Конгресс в 2018 году. Либеральная часть общества критикует визит Трампа в Саудовскую Аравию по причине отсутствия в повестке переговоров проблемы диссидентов и прав человека. Но, как мы видим, президент идет другим путем: его реальные амбиции и политические замыслы не стоит искать в риторике или в традиционных заявлениях.