Путин наградил спецназовцев, оборонявших Алеппо

Президент РФ Владимир Путин исполнил свое обещание, лично вручив награды российским спецназовцам, которые два дня сдерживали атаку боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, церемония награждения прошла в среду, 24 мая.

Как отмечает РИА Новости, 10 мая Первый канал и «Россия-24» сообщили о 16 российских офицерах из Сил специальных операций. Группа военнослужащих вышла на передовой рубеж в Алеппо для передачи координат целей для наведения авиации. В этот момент их атаковали боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра».

Спецназовцев обстреливали из «Градов», артиллерии, минометов и танка. Они решили принять бой и почти двое суток сдерживали около 300 террористов. В ходе боя были уничтожены танк противника, две боевых машины пехоты и автомобиль со смертником внутри. Российская сторона потерь не понесла.

Телеканалы отмечали, что отличившихся в сражении военных было решено приставить к государственным наградам, а командира группы — к званию Героя России (при этом имена военнослужащих не назывались). В эфире Первого канала также было показано представление Минобороны России главе государства о наградах для офицеров. Тогда на документе Путин написал: «Согласен. Вручу лично», указывает РИА Новости.