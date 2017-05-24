Взрывы на автобусной станции в Джакарте

Два взрыва произошли на автобусной станции в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.
Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
Два взрыва произошли на автобусной станции в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.
Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
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