США требуют от НАТО вступить войну против ИГИЛ

А выступают за то, чтобы НАТО формально вступила в возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГИЛ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс.

Как передают корреспонденты пула президента США Дональда Трампа, такое заявление он сделал в самолете во время полета из Рима в Брюссель.

Госсекретарь отметил, что некоторые страны-члены НАТО пока не полностью вовлечены в противодействие ИГИЛ, но, по его мнению, они вскоре примкнут к борьбе против террористической организации.

Как считает Тиллерсон, недавний теракт в Манчестере укрепит решимость союзников по НАТО.