В Нагорном Карабахе организованы полеты из Степанакерта (Ханкенди) в Шушу, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Новости-Армения».

По словам руководителя проекта Тиграна Чибухчяна, «туристические воздушные прогулки начали осуществляться на прошлой неделе на двухместных самолетах. Длительность полета составляет 20-25 минут, а стоимость – 35 тысяч драмов (примерно 70 долларов – haqqin.az)».

Общее финансирование проекта, осуществленное Yell Extreme Park, составило порядка 35 тысяч долларов.

Также в планах компании осуществление полетов и в другие точки оккупированных территорий Азербайджана, к примеру, в монастырский комплекс Гандзасар. Основная база будет располагаться в аэропорту Ханкенди.

«Мы пытаемся развивать туризм, но при этом всем нашим туристам предлагаем перемещаться из точки А в точку Б по автодорогам, которые находятся не в очень хорошем состоянии, - говорит Чибухчян. - Сегодня у нас есть редкая возможность создать новые туристические продукты, как для внутреннего, так и для внешнего рынка».

Он также добавил, что на данный момент обсуждается вопрос о создании аэропорта для малой авиации в приграничных с Азербайджаном районах Армении с целью организации туда перелетов из Еревана. В частности, речь идет о селе Енокаван Тавушской области.