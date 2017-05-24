Эрдоган: «Мы гордимся Азербайджаном»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает официальный сайт главы государства.

«С самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице весь азербайджанский народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Мы, высоко оценивая, следим за успехами братского Азербайджана, достигнутыми во всех сферах за прошедший после восстановления независимости период, гордимся занимаемой им влиятельной позицией на международной арене. Я уверен, что под вашим решительным и дальновидным руководством Азербайджан добьется еще больших успехов в будущем», - говорится в послании Р.Т.Эрдогана.

Лидер Турции выразил удовлетворение уровнем союзничества между Азербайджаном и Турцией, и выразил надежду на то, что братские отношения между двумя странами будут успешно продолжаться и в будущем.

«Пользуясь случаем, еще раз желаю вам – моему дорогому брату, крепкого здоровья и счастья, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благополучия и благоденствия», - говорится в поздравлении.