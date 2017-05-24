Некоторые СМИ сообщили, что вчера в Лондоне в ходе встречи с иностранными кредиторами Межбанка Азербайджана по добровольной реструктуризации внешнего долга, которая прошла в рамках процесса оздоровления банка, прошли переговоры председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева и министра финансов Азербайджана Самира Шарифова.

Глава пресс-службы Министерства финансов Азербайджана Маис Пириев заявил haqqin.az о том, что никакой встречи председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева и министра финансов Азербайджана Самира Шарифова не было.

Маис Пириев заявил также, что председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев вообще не принимал участия в лондонской встрече. А министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе представления программы реструктуризации долга Межбанка, не проводил встреч в формате один на один. Министр финансов вместе с председателем Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфатом Асланлы и председателем правления МБА Халидом Ахадовым провел встречу лишь с представителями авторитетных мировых СМИ, таких, как Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, а также с представителями международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's.

Выражая отношение к информации о том, что Межбанк «хочет состричь деньги с инвесторов», Маис Пириев заявил, что, наоборот, кредиторам Межбанка вместо долга банка предложены гособлигации Азербайджана в иностранной валюте, которые более надежны и обладают более высоким кредитным рейтингом, что послужит интересам этих кредиторов.

Маис Пириев также прокомментировал заявления о том, что объявление программы реструктуризации Межбанка в долгосрочной перспективе окажет отрицательное влияние на финансирование Азербайджана.

«После обнародования 11 мая планов по реструктуризации внешнего долга Межбанка на международных рынках по причине спекулятивных шагов наблюдался рост доходности государственных ценных бумаг Азербайджана – с 4,35% до 4,61%. Однако после подробного освещения плана реструктуризации Межбанка 23 мая, после того как не осталось неопределенности в этом вопросе, доходность опустилась до прежнего уровня и сейчас составляет 4,35-4,4%. А это свидетельствует о том, что интерес к государственным ценным бумагам Азербайджана по-прежнему высок», - заявил пресс-секретарь Минфина.