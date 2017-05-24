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Ленин стал президентом Эквадора

 

Представитель правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено принес присягу в качестве нового президента Эквадора. Торжественная церемония, которую транслировал в прямом эфире телеканал Televicentro, состоялась в здании Национальной ассамблеи (парламента страны) в Кито, передает ТАСС.

Гости мероприятия прошли в зал заседаний по красной дорожке, с обеих сторон которой был выставлен почетный караул. В их числе - многие главы государств региона, в том числе президенты Аргентины Маурисио Макри, Чили Мишель Бачелет, Колумбии Хуан Мануэль Санчес, Перу Педро Пабло Кучински, Боливии Эво Моралес.

Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней политик заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник Гильермо Лассо, представитель правоцентристского "Движения КРЕО", получил 48,84% голосов. Проигравший кандидат отказался признавать результаты выборов и потребовал полного пересчета голосов, но Национальный избирательный совет отказал ему в этом. Результаты двух частичных пересчетов голосов, которые коснулись почти 1,5 млн бюллетеней, подтвердили победу Морено.

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