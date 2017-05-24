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В Сирии российский истребитель перехватил американский самолет

 

Российский истребитель в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика международной коалиции, заявил на брифинге командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джеффри Харригиан. Об этом в Twitter сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин.

Когда произошел инцидент, военачальник не уточнил. Выполненный истребителем перехват он назвал непрофессиональным, добавив, что затем российские военные извинились.

«Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — цитирует агентство генерал-лейтенанта.

В Минобороны России пока не высказывались по этому поводу.

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