Подписаться на уведомления
 

Нефтяная сделка будет продлена

 

Все участники соглашения о сокращении добычи нефти в настоящий момент согласны на его продление еще на девять месяцев, заявил в среду журналистам ‎министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук, передает РИА Новости.

"Нет, на настоящий момент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли возражения от какой-либо стороны по поводу продления соглашения.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.

93 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
25 Май 22° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9029 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Нефтяная сделка будет продлена
В Сирии российский истребитель перехватил американский самолет
Ленин стал президентом Эквадора
В Азербайджане заработает система льготного жилья
В Бразилии десятки тысяч человек требуют отставки президента
Самир Шарифов все опровергает Эксклюзив
Fitch объявило дефолт в Межбанке
Эрдоган: «Мы гордимся Азербайджаном»
Из Степанакерта (Ханкенди) самолеты полетели в Шушу? за 70 долларов
США требуют от НАТО вступить в войну против ИГИЛ
Взрывы на автобусной станции в Джакарте
План по сокращению нефтедобычи перевыполнили
Путин наградил спецназовцев, оборонявших Алеппо
Эрдоган о выводе немецких военных с базы Инджирлик
Трамп в Саудовской Аравии. Что осталось за занавесом? новый автор haqqin.az
Папа Римский и королева Великобритании поздравили Ильхама Алиева
Алжир назвал «приемлемую для себя» цену на нефть
Посол Элин Сулейманов о самолетах, которые Азербайджан закупил в США
Меланья Трамп рассказала Папе Франциску, чем кормит мужа
3 миллиона граждан Азербайджана не платят налоги эксклюзив
Срезавшийся абитуриент пытался покончить с собой видео
Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
Центробанк сохранил курс маната
Шойгу нашел в Украине советские танки Т-64
Боевики ИГ отрубали руки жителям Мосула
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться