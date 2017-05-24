Теракт в Манчестере был организован группой лиц

Британская полиция подтвердила, что взрыв в комплексе «Манчестер Арена» был организован группой лиц, и смертник, взорвавший себя на концерте, действовал не один, передает BBC.

«Понятно, что речь идет о сети», - заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что нападение в Манчестере было более проработанным, нежели другие атаки, с которыми сталкивались власти.

«Кажется вероятным, что он сделал это не в одиночку», - заявила она.

В общей сложности по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала «Манчестер-арена», где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии и России группировка «Исламское государство».

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители привезли из Ливии.