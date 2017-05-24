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США потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов

 

Американские военные сообщили, что потеряли в Ираке и Кувейте оружие, боеприпасы и снаряжение стоимостью свыше миллиарда долларов. Об этом заявила неправительственная организация Amnesty International, изучив опубликованные документы Минобороны США, пишет Lenta.

Согласно данным аудита американских военных от сентября 2016 года, у них «отсутствуют точные и актуальные данные о количестве и местоположении» большого количества оружия, доставленного в Кувейт и Ирак для вооружения новой иракской армии. Речь идет о десятках тысяч автоматов общей стоимостью 28 миллионов долларов, сотнях минометных снарядов и бронированных внедорожников Humvee, которые планировалось поставить иракским военным, а также бойцам шиитского ополчения и пешмерги.

Практически все отчеты о складировании и передаче оружия выполнены от руки и изобилуют ошибками. Правозащитники напомнили, что большое количество американского оружия уже попало в руки многочисленных вооруженных группировок, воюющих в Ираке, включая «Исламское государство». Amnesty International призвала власти США улучшить систему контроля за поставками оружия.

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