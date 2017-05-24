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Ильхам Алиев поздравил короля Абдаллу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль-Хусейна с Днем независимости, передает официальный сайт главы государства.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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