Легендарный телефон Nokia 3310 вернулся на рынок

Модернизированная версия легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 поступила в продажу в Британии - почти 17 лет спустя начала продаж оригинальной модели, передает ВВС.

Оригинальная модель была снята с производства лишь в 2005 году - на тот момент таких мобильников было произведено больше 126 миллионов.

Сама компания Nokia больше не занимается производством мобильных телефонов, а лицензией на разработку и выпуск новой версии Nokia 3310 владеет компания HMD Global - этот финский стартап появился менее года назад и был запущен именно с целью возрождения мобильного бренда.

Помимо "ретро-модели", HMD Global намерена продавать также три смартфона под брендом Nokia, работающие на операционной системе Android.

Телефон с камерой в два мегапикселя и с ограниченным доступом в интернет продается в Британии за 49,99 фунта. В России он обойдется покупателям приблизительно в 3990 рублей.

По данным производителя, аккумулятор "ретро-телефона" обеспечивает до 22 часов работы в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания.

По словам британского эксперта, успех телефона зависит от того, сколько людей захотят платить за устройство, "источающее ностальгию".

"Для кого-то вроде меня это захватывающий день", - заявил Бен Вуд из компании CCS Insight, которая занимается исследованиями мобильного рынка.

"Если положить его в руки человека из поколения миллениумов, зависимых от Snapchat, конечно, это не тот телефон", - говорит он.

"Однако из более 20 миллионов мобильных телефонов в Британии около одного миллиона - это кнопочные телефоны. Это по прежнему солидный рынок", - подчеркивает эксперт.