Арестован отец манчестерского террориста

Отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи, передает Reuters.
Уточняется, что контртеррористическое подразделение задержало Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре.
Очевидец сообщил, что вооруженные люди надели на него наручники и увезли.
В 1990-х годах отец подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере Рамадан Абеди мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании.