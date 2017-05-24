Джон Керри: "С этим правительством нам надо учить русский язык"

Бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык для того, чтобы оказывать большее влияние на правительство своей страны, передает РИА Новости.

В среду вечером Керри планирует выступить перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Газета Politico заранее опубликовала фрагменты его речи.

"Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык", — говорится в опубликованном Politico выступлении.

Ранее министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы, а команду Трампа в связях с российскими чиновниками. Россия отвергала все эти обвинения. Кремль назвал их "абсолютно голословными".