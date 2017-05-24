Глобальный руководитель подразделения по исследовательским проектам и аналитике в нефтяной отрасли Thomson Reuters Шакил Бегг заявил, что нефть может подорожать до $100 за баррель, пишет «Газета.Ru».

«Если спрос и предложение выровняются, цена барреля может достичь $100 и даже выше», — сказал Бегг в интервью изданию.

В то же время, по его словам, рынки действуют в соответствии с ожиданиями. Таким образом, чтобы цены на нефть росли, нужна уверенность в том, что нефтедобыча и мировые запасы будут сокращаться.

«Если же нависание предложения над спросом сократится до значения менее 500 тыс. баррелей в сутки, цена уйдет выше $60 за баррель. По нашим оценкам, такое сокращение разрыва возможно в 2018 году», — подчеркнул эксперт.