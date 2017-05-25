Британские мусульмане провели акцию против терроризма

Британские мусульманские конфессии провели многочасовую акцию против терроризма и богослужение в память о погибших в теракте в Манчестере. Позже к акции присоединились представители других религий и жители Манчестера. Трансляция акции демонстрировалась в среду вечером в прямом эфире телеканала Sky News.

Лидеры мусульманских конфессий объединились вместе, чтобы почтить память погибших, выразить единство, сострадание и солидарность с жителями Манчестера и всей Британии. Организатором акции поминовения стал фонд "Рамадан" (The Ramadhan Foundation), объединяющий мусульманские конфессии.

Акция началась в 17.00 по местному времени у исторического здания манчестерской ратуши. Представители конфессий выступили с речами, прочли молитву и почтили память погибших минутой молчания.

Выступавшие подчеркивали, что ислам и то, как его представляют террористы, не имеют между собой ничего общего. Они призывали всех к ненасилию, гуманизму и взаимопомощи. Также они отмечали, что сразу после теракта мусульмане, водители такси, развозили всех бесплатно по домам, а также предлагали помощь с ночлегом и едой, кому она была необходима.

Постепенно к акции, продлившейся около четырех часов, присоединились представители других религий и жители города, желавшие почтить память погибших. Люди приносили цветы и свечи. Позже вся площадь была усыпана ковром из живых цветов, никто не спешил расходиться.