«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы обыграл амстердамский «Аякс» и стал победителем турнира. Встреча в Стокгольме закончилась со счетом 2:0.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место. «Аякс» же по итогам внутреннего первенства занял второе место и попал в квалификацию самого престижного европейского футбольного турнира.

«Манчестер Юнайтед» пять раз участвовал в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, одержав в них три победы, но ранее ни разу не доходил до финала Лиги Европы/ Кубка УЕФА.