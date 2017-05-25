На улицы Лондона вышли военные патрули, в других городах усиленную службу несет полиция, здание парламента закрыто для публики, уровень террористической угрозы поднят до предельного – критического. Так страна отреагировала на теракт поздним вечером в Манчестере, где после концерта американской звезды у стадиона среди толпы зрителей привел в действие взрывное устройство 22-летний Салман Абеди.

Эти меры безопасности не кажутся излишними. Силы безопасности исходят из того, что Абеди действовал не один. Не исключают, что бомбу готовили другие участники террористической сети, а Абеди выступил лишь исполнителем. К тому же среди компонентов бомбы будто бы есть компоненты, которые нелегко раздобыть в Британии, что может говорить о серьезности стоящих за ним боевиков. Арестован его старший брат Исмаил и еще трое связанных ним людей. Салман будто бы неоднократно посещал Ливию, откуда родом его родители и куда вернулся его отец, и там был завербован и прошел подготовку. Из последней поездки, по данным британской прессы, он вернулся всего несколько дней назад. Британские власти уже высказали свое недовольство тем, что американские разведывательные органы тоже делятся с прессой своей информацией о террористе.

По данным американцев, парень был связан с Аль-Каедой, и якобы родственники сообщали о возможных проблемах с радикализацией Салмана, но те не отреагировали. Понятно, что такие сообщения не могут нравиться местным правоохранительным органам. Опять, как было не раз, они не придали значение чрезвычайной информации. Что свидетельствует, кстати, что недостатка в информации обычно у соответствующих органов нет, куда сложнее дело обстоит с ее должным анализом и оценкой.

Общая схема преступления оказывается общей для европейских терактов исламистов. Основу таких подпольных ячеек составляют вовсе не нынешние беженцы из Ирака или Сирии, а молодые люди, принадлежащие второму поколению беженцев, родившиеся уже на Западе. Сталкиваясь с проблемами в своей взрослой жизни, они подхватывают идеи радикального ислама, который винит во всех бедах «неверных», они будто обретают новый смысл жизни. Впрочем, такая жизнь становится недлинной. По свидетельству знавших его людей, у Салмана действительно были большие трудности в учебе, коммуникации с другими людьми, он был обидчив, вспыльчив и не очень общителен.

В последнее время демонстрировал все признаки того, что подпал под глубокое влияние фундаменталистов. Опасения спецслужб, что вслед за манчестерским взрывом может последовать продолжение, основан на опыте расследования парижских терактов 13 ноября 2015 года. Когда преследователи вышли на прямой след группы, организовавшей то массовое убийство, те, чувствуя, что вот-вот будут схвачены, пошли на новые теракты, устроив серию взрывов в брюссельском аэропорту и метрополитене 22 арта 2016 года. Поэтому отмены чрезвычайных мер не следует ожидать раньше, чем следствию станет ясен круг причастных лиц, их местопребывание и возможная реакция. Антитеррористические службы тоже учатся на собственных ошибках, правда, цена такой учебы очень высока.