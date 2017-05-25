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Массовые аресты в Украине: в наручниках высокопоставленные чиновники фото

 

Правоохранительные органы начали самую масштабную одновременную операцию на всей территории Украины. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. По его словам, 24 мая силовики провели более четырехсот обысков, пишет украинское издание «Обозреватель».

«На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска на территории 15 областей государства, происходит одномоментное задержания ряда лиц, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, благодаря возможностям и содействию МВД, Нацгвардии, будут доставляться авиатранспортом прямо сюда с вручением подозрений и отправкой в Печерский суд для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения – арест», - заявил Матиос.

Также он добавил, что, следственные действия касаются преступлений экономического блока экс-президента Украины Виктора Януковича.

Главный военный прокурор подчеркнул и масштабы операции.

«Это впервые в истории Украины одномоментное задержание такого количества высокопоставленных чиновников, которые одновременно будут отправлены в суд. Только что поступила информация - у одного из руководителей Луганской когда-то налоговой, господина Антипова (он задержан, не убежал), выявлено 3,8 млн долларов, которые были у него просто в сумке», - отметил он.

Матиос перечислил тех, кого на тот момент уже задержали правоохранители.

«На данный момент задержаны 23 высокопоставленных чиновника», - подчеркнул он.

 

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Массовые аресты в Украине: в наручниках высокопоставленные чиновники фото
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