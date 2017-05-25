«Считаю, что 24-е место в рейтинге – это неплохой результат для старта». Так директор Научно-методологического центра по культуроведению Министерства культуры Азербайджана Асиф Усубалиев прокомментировал haqqin.az обнародованный рейтинг Global Muslim Travel Index, в котором Азербайджан оказался на 24-м месте среди стран с развитым «халяльным туризмом». Подобное исследование ежегодно составляет компания CrescentRating совместно с MasterCard.

Всего в списке Global Muslim Travel Index 130 стран. В рейтинге страны сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, безопасности, качеству услуг и сервиса, доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов и маркетинговым программам. Среди стран СНГ лидирует Казахстан – 17-е место в рейтинге. Азербайджан – на 24-м месте (второе место в СНГ), Кыргызстан – на 25-м, Таджикистан – на 26-м, Узбекистан – на 30-м, Россия – на 44-м, Грузия – на 59-м, Украина на 116-м месте.

Первое место в Global Muslim Travel Index уже третий год подряд достается Малайзии. В пятерку популярных направлений исламского туризма вошли также ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Согласно прогнозам, к 2020 году рынок мусульманского туризма достигнет объема в 156 млн. путешественников и 220 млрд. долларов.

Комментируя 24-е место Азербайджана Асиф Усубалиев отметил, чтомы желаем лучшего и достойны лучшего. «Однако, необходимо время для того, чтобы прочно утвердиться на международном туристическом рынке. Не сомневаюсь, что займем неплохую нишу. Азербайджан - это относительно новый адрес для международного туристического бизнеса. Да, были и есть определенные сложности. Но заметьте, как только были сняты всего лишь некоторые искусственные «ограничители», то практически сразу мы получили поток туристов из арабского мира», - говорит эксперт.

Директор Научно-методологического центра по культуроведению Министерства культуры Азербайджана считает, что бум роста "арабского" туризма в Азербайджане мы будем наблюдать еще как минимум ближайшие пять лет.

Что касается непосредственно "арабского" туриста, то хочу заметить, что на пользу Азербайджана, кроме стабильности и безопасности, работает еще один фактор, обеспечивающего поток гостей из Арабских стран. У нас в стране себя комфортно могут чувствовать как сунниты, так и шииты. Такого комфортного сосуществования и совместного исполнения намаза в одной и той же мечети могут похвастаться далеко не все страны исламского мира. Собственно говоря, об этом говорят сами туристы. Конечно, "Год исламской солидарности" и исламиада также сыграют позитивную роль в увеличении интереса по отношению к нашей стране. Мы прочно займем данный сегмент международного туристического рынка», - подчеркнул Усубалиев.