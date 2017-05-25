В Армении все еще продолжается скандал с яблоками из Азербайджана

Скандал с импортом азербайджанских яблок в Армению до сих пор будоражит общественные и политические настроения в Ереване.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское издание Hayinfo, Комитет по госдоходам Армении выяснил, что в действительности, эти яблоки были польского происхождения, а в Азербайджане прошли маркировку.

«В этой стране проводится маркировка также тропических фруктов, в том числе, киви», — отмечается в публикации.

Авторы издания выяснили, что в эти дни армянские таможенные инспекторы для надежности запрещают импорт в Армению любых яблок в случае, если на них нет маркировки.

«И это при том, что в Армении нет правовых ограничений на ввоз в страну какого-либо товара из Азербайджана и, в целом, из какой бы то ни было страны», — пишет газета.

Издание указывает также на то, что даже после поднявшегося шума никакого правового акта о запрете на товары азербайджанского происхождения составлено не было, «вместо этого на границе продолжаются самовольные действия».

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23-го апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта азербайджанских яблок. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.