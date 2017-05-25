Тюменская область и Азербайджан активно обсуждают новые сферы сотрудничества. Об этом группе азербайджанских журналистов, прибывших в Тюмень, сообщил глава Западно-Сибирского инновационного центра Андрей Саносян.

Тюменская область рада сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям экономики. Регион даже готов выделить азербайджанским инвесторам территорию для создания агрокластера и всем заинтересованным в проекте азербайджанским предпринимателям будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей региона. Более того, на инвесторов из Азербайджана будут распространяться налоговые послабления.

«Регионы Западной и Восточной Сибири являются крупнейшими в России потребителями овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции из Азербайджана. В регионе активно развивается собственное тепличное хозяйство, большое внимание уделяется выращиванию овощей и фруктов в закрытом грунте, однако несмотря на успешность этих сельхозпроектов, без азербайджанских овощей и фруктов Тюмени не обойтись», - подчеркнул А.Саносян.

Между тем самого тюменского предпринимателя и общественного деятеля, искренне старающегося привлечь в регион азербайджанский бизнес, запрещают въезд в Баку из-за армянского происхождения.

При этом А.Саноян заверяет, что никогда не вмешивался и впредь не собирается вмешиваться в политику, его цель – взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана и Тюмени.

Глава Управления инвестиционной политики правительства Тюмени Наталья Ракитина подтвердила стремление властей области развивать связи с Азербайджаном и уже имеется несколько предложений от азербайджанских предпринимателей. В частности, бизнесмен Насиб Гулиев не прочь построить в Тюмени ресторанный комплекс.

«В одну из поездок в Баку мы посетили очень красивый ресторан, и губернатор области заметил, что неплохо бы иметь такой и в нашем городе. Кто-то рассказал об этом в бакинских бизнес-кругах, и предприниматель Насиб Гулиев сразу выразил заинтересованность в реализации такого проекта.

А в июне-июле мы ждем у себя азербайджанского министра экономики Шахина Мустафаева и с солидной делегацией предпринимателей. По предварительным подсчетам, сумма инвестиций в агрокластер, который мы задумали, составит примерно 23 миллиона долларов. К нам по этому поводу уже обращались турецкие и иранские инвесторы, но наш выбор склоняется на сторону Азербайджана. В Тюмени помнят и ценят колоссальный вклад азербайджанцев в развитие региона», - отметила Н.Ракитина.