Подписаться на уведомления
 

Армянин-чиновник в Тюмене зовет Азербайджан эксклюзив

Автор: Заур Расулзаде, Тюмень 

Тюменская область и Азербайджан активно обсуждают новые сферы сотрудничества. Об этом группе азербайджанских журналистов, прибывших в Тюмень, сообщил глава Западно-Сибирского инновационного центра Андрей Саносян.

Тюменская область рада сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям экономики. Регион даже готов выделить азербайджанским инвесторам территорию для создания агрокластера и всем заинтересованным в проекте азербайджанским предпринимателям будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей региона. Более того, на инвесторов из Азербайджана будут распространяться налоговые послабления.

Андрей Саносян

«Регионы Западной и Восточной Сибири являются крупнейшими в России потребителями овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции из Азербайджана. В регионе активно развивается собственное тепличное хозяйство, большое внимание уделяется выращиванию овощей и фруктов в закрытом грунте, однако несмотря на успешность этих сельхозпроектов, без азербайджанских овощей и фруктов Тюмени не обойтись», - подчеркнул А.Саносян.

Между тем самого тюменского предпринимателя и общественного деятеля, искренне старающегося привлечь в регион азербайджанский бизнес, запрещают въезд в Баку из-за армянского происхождения.

При этом А.Саноян заверяет, что никогда не вмешивался и впредь не собирается вмешиваться в политику, его цель – взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана и Тюмени.

Глава Управления инвестиционной политики правительства Тюмени Наталья Ракитина подтвердила стремление властей области развивать связи с Азербайджаном и уже имеется несколько предложений от азербайджанских предпринимателей. В частности, бизнесмен Насиб Гулиев не прочь построить в Тюмени ресторанный комплекс.

«В одну из поездок в Баку мы посетили очень красивый ресторан, и губернатор области заметил, что неплохо бы иметь такой и в нашем городе. Кто-то рассказал об этом в бакинских бизнес-кругах, и предприниматель Насиб Гулиев сразу выразил заинтересованность в реализации такого проекта.

А в июне-июле мы ждем у себя азербайджанского министра экономики Шахина Мустафаева и с солидной делегацией предпринимателей. По предварительным подсчетам, сумма инвестиций в агрокластер, который мы задумали, составит примерно 23 миллиона долларов. К нам по этому поводу уже обращались турецкие и иранские инвесторы, но наш выбор склоняется на сторону Азербайджана. В Тюмени помнят и ценят колоссальный вклад азербайджанцев в развитие региона», - отметила Н.Ракитина.

968 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9029 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Будет ли Азербайджан сбивать армянские самолеты?
В Эмиратах грузинского депутата осудили на 15 лет тюрьмы эксклюзив
Массовые беспорядки в Бразилии: сожжены министерства обновлено
Армянин-чиновник в Тюмене зовет Азербайджан эксклюзив
В Армении все еще продолжается скандал с яблоками из Азербайджана
Арабы спешат в Баку оценка Global Muslim Travel Index
Массовые аресты в Украине: в наручниках высокопоставленные чиновники фото
Британия боится новых взрывов наш комментарий
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
Британские мусульмане провели акцию против терроризма
Нефть может подорожать до $100 за баррель
В Нью-Йорке неизвестный ранил ножом троих прохожих
Джон Керри: "С этим правительством нам надо учить русский язык"
Арестован отец манчестерского террориста
Легендарный телефон Nokia 3310 вернулся на рынок
Ильхам Алиев поздравил короля Абдаллу
США потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов
В Товузе молодой парень отравился алкоголем
Теракт в Манчестере был организован группой лиц
Нефтяная сделка будет продлена
В Сирии российский истребитель перехватил американский самолет
Ленин стал президентом Эквадора
В Азербайджане заработает система льготного жилья
Самир Шарифов все опровергает Эксклюзив
Fitch объявило дефолт в Межбанке
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться