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В Эмиратах грузинского депутата осудили на 15 лет тюрьмы эксклюзив

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Суд Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) приговорил депутата парламента Грузии Гелу Микадзе к 15 годам тюрьмы. Представляющий оппозиционное политическое объединение «Альянс патриотов» деятель обвиняется в присвоение $17,2 млн. А суть дела такова.

Гела Микадзе

Несколько лет назад между портом Поти, которым в то время владела грузинская компания RAKIA, и компанией Raystar было подписано соглашение о создании совместного производства. Ничего криминального: подписали тихо соглашение, а потом так же тихо его аннулировании. Только в промежутке между этими событиями куда-то исчезли те самые 17 с лишним миллионов долларов. Произошло это аккурат в те дни, когда  руководителем компании RAKIA Georgia был как раз Гела Микадзе. Суд в Эмиратах посчитал, что помимо него неплохо погрели руки на этом соглашении глава арабской компании Хатера Массаада и Георгия Джанашия, который тогда занимал высокую должность в RAKIA Georgia. Теперь по решению суда Гела Микадзе  должен вернуть $12,8 млн, а Г. Джанашия - $4,4 млн. 

По словам вице-спикера парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирмы Инашвили, обвиняемые знали, что Raystar не сможет осуществить инвестирование, однако от имени RAKIA перевели на свои счета в Швейцарии $17,2 млн. 

«Сам Гела ответит на все вопросы. Лучше спросить у него», - сказала журналистам Ирма Инашвили. Мы так и поступили.

«Первый раз слышу о каком-то процессе», - искренне удивился Г. Микадзе. Однако от дальнейших контактов с СМИ отказался.

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