Будет ли Азербайджан сбивать армянские самолеты?

Эти провокационные полеты совершаются для проверки реакции азербайджанской стороны. Так азербайджанские военные эксперты полковник Шаир Рамалданов и полковник-лейтенант Абузер Абилов прокомментировали haqqin.az информацию о начавшихся в Нагорном Карабахе полетах из Ханкенди в Шушу.

Как уже сообщал наш сайт, армянская сторона решила организовать «туристические воздушные прогулки» на двухместных самолетах. Длительность полета составляет 20-25 минут, а стоимость – 35 тысяч драмов (примерно 70 долларов – Ред.).

По словам Абузера Абилова, это весьма щепетильный вопрос, «ведь эти полеты – гражданские, и если мы собьем эти самолеты, то получится, что Азербайджан воюет против мирных граждан. А это не так».

По сути, как говорит Абилов, это не боевые перелеты. «Азербайджан в состоянии уничтожить любую боевую технику противника. Но нет никакого смысла сбивать гражданское судно», - говорит эксперт. По его мнению, возможно армянская сторона как раз и пытается сделать так, чтобы мы сбили их самолеты, с тем, чтобы появилась возможность на весь мир заявить об этом.

В свою очередь полковник Шаир Рамалданов отмечает, что Азербайджан, в отличие от Армении, соблюдает режим прекращения огня. «А эта инициатива армянской стороны – попытка привлечь туристов на оккупированные территории. Прежде всего речь идет о приезжих из Армении», - отмечает Рамалданов.

При этом, по его словам, если аэропорты и самолеты армянская сторона будет использовать в военных целях, то ей стоит вспомнить, что все объекты на оккупированных территориях находятся под наблюдением Вооруженных сил Азербайджана. «Но ВС Азербайджана не будут уничтожать гражданские летательные аппараты. Мы не воюем с гражданским населением», - подчеркнул Рамалданов.