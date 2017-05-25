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Азербайджан увеличил экспорт ненефти

 

Азербайджан в январе-апреле 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $416,5 млн, что на 22% больше показателя аналогичного периода 2016 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-апреле экспорт осуществляли 846 компаний", - отмечает центр.

По данным центра, в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в 8,3 раза, хлопка-сырца – в 7,3%, продукции химической промышленности – на 82%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 32%, фруктов и овощей – на 27%, чая – на 25%.

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