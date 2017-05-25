Подписаться на уведомления
 

В Манчестере идут аресты предполагаемых террористов

 

Правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщает в четверг полиция Большого Манчестера в Twitter.

"Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием", - сообщила полиция.

Ранее в Twitter она информировала, что женщина, задержанная в связи терактом на "Манчестер Арене", отпущена без предъявления обвинений.

Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.

49 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 22° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9029 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

В Баку девушка вскрыла вены
В Манчестере идут аресты предполагаемых террористов
Замглавы федерации каратэ скончался во время празднования победы в Баку
В России застрелили главного редактора газеты
Азербайджан увеличил экспорт ненефти
Будет ли Азербайджан сбивать армянские самолеты?
В Эмиратах грузинского депутата осудили на 15 лет тюрьмы эксклюзив
Массовые беспорядки в Бразилии: сожжены министерства обновлено
Армянин-чиновник в Тюмени зовет Азербайджан эксклюзив
В Армении все еще продолжается скандал с яблоками из Азербайджана
Арабы спешат в Баку оценка Global Muslim Travel Index
Массовые аресты в Украине: в наручниках высокопоставленные чиновники фото
Британия боится новых взрывов наш комментарий
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
Британские мусульмане провели акцию против терроризма
Нефть может подорожать до $100 за баррель
В Нью-Йорке неизвестный ранил ножом троих прохожих
Джон Керри: "С этим правительством нам надо учить русский язык"
Арестован отец манчестерского террориста
Легендарный телефон Nokia 3310 вернулся на рынок
Ильхам Алиев поздравил короля Абдаллу
США потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов
В Товузе молодой парень отравился алкоголем
Теракт в Манчестере был организован группой лиц
Нефтяная сделка будет продлена
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться