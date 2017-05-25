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В Госдепе призвали Балканы защищаться от России

 

Заместитель помощника госсекретаря США Гойт Брайан Йи призвал балканские страны защищаться от попыток России усилить свое влияние в регионе, подрывая связи с Западом.

«Мы, конечно, сохраняем надежду, что Россия будет играть конструктивную роль на Балканах, как это было в прошлом, но мы должны оставаться бдительными, все мы, в наблюдении за тем, что пытается делать Россия»,  сказал американский дипломат после встречи с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает «Радио Свобода».

Он привел пример попытки государственного переворота в Черногории в октябре, предположительно организованного Россией, чтобы помешать интеграции страны в НАТО, и поддержки политики Москвы в отношении зависимости от России как единственного энергетического источника в регионе.

«Это не означает, что мы видим плохие намерения за каждым жестом, но из опыта знаем, что намерения, которые стоят за многими шагами России, не хорошие и не отвечают интересам стран в этом регионе»,  сказал Йи.

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