Турция не вводила ограничений на торговлю с Россией

Минэкономики Турции опровергло распространившуюся накануне информацию о новых ограничениях на импорт пшеницы из России. РИА Новости приводит заявление ведомства, в котором говорится о приверженности соглашений с Москвой о снятии торговых ограничений.

Ранее 24 мая газета «Ведомости» сообщила о введении Турцией дополнительных ограничений на поставки российской пшеницы. По новым правилам отныне на Россию должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила эту информацию.

Также сообщалось, что Анкара ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла, оставив квоту в 15-30 процентов.

«Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между Россией и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжает придерживаться достигнутых соглашений», — говорится в заявлении министерства.