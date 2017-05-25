Грабители отобрали у футболиста чемодан с золотыми слитками

Бывший капитан сборной Гонконга по футболу Ли Вай Мэн стал жертвой грабителей в одном из гонконгских торговых центров. Об этом сообщает South China Morning Post.

В среду, 24 мая, около 9 часов вечера по местному времени группа мужчин, угрожая ножом, отобрала у спортсмена чемодан, в котором находились 24 золотых слитка и 10 миллионов иен наличными (около 89 тысяч долларов США). Грабители скрылись на машине сообщников. Общая сумма ущерба превысила миллион долларов.

43-летний Ли Вай Мэн получил несколько ударов по лицу, но медицинская помощь ему не потребовалась. Полиция ведет расследование инцидента.

Футболист выступал за сборную Гонконга с 1993 по 2006 год, провел за национальную команду 68 матчей. Карьеру игрока завершил в 2007 году, после чего тренировал местные клубы, а также работал футбольным комментатором, таксистом и инструктором по вождению.