Баку призвал МГ ОБСЕ не допустить полеты над Карабахом

Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ответственных за решение нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении. Об этом сказал журналистам официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, комментируя попытку армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях под видом туристических.

«Планы организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных вооруженными силами Армении территориях под видом туристических – очередная провокация Еревана. Подобные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта», — сказал Гаджиев.

По словам официального представителя МИД, воздушное пространство оккупированных территорий — суверенная территория Азербайджана.

«Ходжалинский аэропорт закреплен как имущество Азербайджана специальным кодом Международной организации гражданской авиации. Азербайджан запретил полеты в воздушном пространстве над оккупированными территориями, так как обеспечение безопасности полетов в этой части воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Европейской конференцией гражданской авиации», — сказал официальный представитель МИД.

Попытки Армении использовать Ходжалинский аэропорт и организовать незаконные полеты является грубым нарушением Закона Азербайджанской Республики об авиации, императивных норм и принципов международного права, Чикагской Конвенции о гражданской авиации, правил и инструкций Международной организации по гражданской авиации, отметил Гаджиев.

Азербайджан, используя международные правовые средства в целях предотвращения очередной провокации Армении, обратится к соответствующим международным структурам, отметил официальный представитель МИД.