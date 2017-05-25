Россия перебросила «Искандеры» в Таджикистан

Российские ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены в Таджикистан для совместного учения «Душанбе-Антитеррор — 2017». Об этом в четверг, 25 мая, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий, передает РИА Новости.

Перевозку обеспечили самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России Ан-124-100 «Руслан». В ходе маневров ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006-м. Выпускается на замену устаревшим комплексам «Точка». Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров.

«Душанбе-Антитеррор — 2017» — первые учения, которые проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.