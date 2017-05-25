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Правительство Азербайджана ожидает роста экономики

 

Правительство Азербайджана в ближайшее время ожидает позитивных изменений по темпу роста экономики страны, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Trend.

По его словам, изменения прогнозируются на фоне положительных результатов проводимых в стране реформ, а также улучшения ситуации у соседей Азербайджана и общих позитивных процессов в глобальной экономике.

Замминистра отметил, что прошлый год оказался сложным для глобальной экономики, которая столкнулась с рядом вызовов. «В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост глобальной экономики сократился на 0,3 процента, составив 3,1 процента», — добавил Байрамов.

Говоря о вызовах прошлого года, Байрамов отметил, что падение цен на углеводородное сырье вызвало сложности у стран-экспортеров нефти. Кроме этого, Федеральная резервная система США продолжила политику повышения учетной ставки, что привело к удорожанию доллара и дополнительным проблемам для стран, чья валюта зависит от доллара.

«В ответ на все эти вызовы глава государства утвердил стратегические дорожные карты национальной экономики Азербайджана. Работы, реализованные в рамках этих дорожных карт, позволили нам нейтрализовать эффект негативных процессов прошлого года»,  сказал замминистра финансов Азербайджана.

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