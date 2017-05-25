Хирург, имя которого упоминается в уголовном деле арестованного в Грузии врача Фармана Джейранова, работает в Баку. Как удалось выяснить haqqin.az, им является Мирджалал Казими, заведующий отделением в Центральной больнице нефтяников.

Напомним, несколько дней назад в Тбилиси по обвинению в проведении незаконных операций по трансплантации органов был арестован директор клиники «Ланцети» Фарман Джейранов, который также является одним из спонсоров азербайджанской оппозиции. В заявлении прокуратуры Грузии говорится, что он в 2016 году пригласил из Азербайджана хирурга-трансплантолога, которого представил как врача, «приглашенного из Турции».

После этого в социальных сетях и на телевидении стали идти объявления о том, что «приглашенный из Турции врач» проводит бесплатное обследование людей, страдающих заболеваниями печени. Поверив объявлениям, в клинику обратились двое пациентов, у которых Фарман Джейранов взял в общей сложности 81 тысячу долларов. Затем хирург из Азербайджана провел им операцию по трансплантации печени, однако спустя неделю после операции оба пациента скончались.

Вместе с тем в заявлении прокуратуры Грузии не упоминалось имя хирурга из Азербайджана, который провел эти неудачные операции.

Как удалось выяснить haqqin.az, разыскиваемым в Грузии врачом является не кто иной, как Мирджалал Казими. Этот врач является членом Координационного совета Министерства здравоохранения по организации работ по трансплантологии, занимает должность заведующего отделением хирургии и трансплантации органов в Центральной больнице нефтяников. Казими с прошлого года объявлен в розыск в Грузии за гибель двух пациентов, однако это не мешает ему продолжать работу в Баку.

Примечательно, что у Мирджалала Казими, работающего в Центральной больнице нефтяников с 2009 года, нет лицензии для проведения операций за рубежом, включая и соседнюю Грузию. Однако вместе со своей бригадой он неоднократно ездил в Грузию, где проводил операции в клинике «Ланцети». Партнерство Фармана Джейранова и Мирджалала Казими началось после того, как Джейранов переехал жить в Грузию.

Стоит отметить, что, согласно принятым международным нормам, летальный исход во время операций по пересадке печени составляет не более 3-5%. У Мирджалала Казими этот показатель превышает 80%.

«В прошлом месяце из-за операции, проведенной Мирджалалом Казими, скончался еще один пациент. Такие случаи происходят чуть ли не каждый месяц. Однако из-за его сильного покровителя данные факты не расследуются серьезно», - сказал haqqin.az источник в сфере здравоохранения.

36-летний житель Газахского района Вюсал Фарзалиев также был пациентом Мирджалала Казими. Он страдал от почечной недостаточности, и врач пересадил ему почку его матери. Несмотря на то, что врач дал гарантии на положительный исход операции, Вюсал Фарзалиев скончался спустя месяц после операции.

В соцсетях также появилась информация о 26-летней Сакине Гасановой, скончавшейся после операции по пересадке печени. Родственники покойной винят в ее смерти Мирджалала Казими.

Пока не ясно, обращались ли правоохранительные органы Грузии с запросом к азербайджанской стороне о выдаче Казими. Но тот факт, что врач, находящийся в розыске по делу о гибели пациентов, свободно продолжает работать в Баку, вызывает крайнее недоумение.