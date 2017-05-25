Саммит НАТО начинает работу в Брюсселе

Саммит глав государств и правительств стран-участниц НАТО начинает свою работу в Брюсселе в четверг, 25 мая. Мероприятие пройдет в новом здании штаб-квартиры организации с участием представителей 28 стран Альянса, передает РИА Новости.

Основные вопросы повестки дня саммита – борьба с международным терроризмом в контексте потенциальной роли НАТО, справедливое распределение финансового бремени между союзниками по Альянсу и увеличение расходов на оборону.

Саммит начнется с церемонии открытия нового здания штаб-квартиры НАТО и завершится вечером рабочим ужином.

Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс (НАТО) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. НАТО основано 4 апреля 1949 года в США. Тогда членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. В настоящее время членами НАТО являются 28 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объема.