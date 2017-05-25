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Unibank избран самым инновационным банком года

 

Unibank стал победителем ряда номинаций, вручаемых MasterCard. На конкурсе, проводимым MasterCard Unibank занял 1-ое место. В частности, среди 5-ти номинаций MasterCard Unibank получил следующие две номинации:” Самый инновационный банк по продаже продуктов и услуг MasterCard” и “Лидер банк по продаже карт MasterCard Gold и Standard”.

Unibank, являющийся одним из инновационных банков Азербайджана, для улучшения уровня обслуживания своих  клиентов  адаптирует банковские услуги и продукты исходя из каждодневных  потребностей  клиентов. Теперь, клиенты Unibank могут пользоваться свыше 90% банковских услуг не приходя в банк. Для клиентов банка эту возможность создает Unibank Mobile, один из лучших мобильных приложений в СНГ, а также один из современных мобильных услуг в банковском секторе Азербайджана. Помимо этого, Unibank Mobile облегчил работу и частных предпринимателей, которые не приходя в банк, в любое время и в любом месте могут воспользоваться свыше 50-ти банковскими услугами и продуктами. Приложение Unibank Mobile BUSİNESS дает возможность предпринимателям 24 часа в сутки, следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона. 

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах  İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе чем банк!

Unibank- банк для всех и каждого!

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