Тиллерсон: «Россия не вернется в «Большую семерку»

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию Вашингтона и остальных стран G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом дипломат сказал журналистам в президентском самолете по пути в Брюссель.

«Ее исключили из группы из-за ситуации на Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за ситуацию на Украине. Мы очень четко давали ей понять, что это значит: это означает продвижение с выполнением Минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины», — цитирует госсекретаря «Радио Свобода».

Тиллерсон добавил, что «пока не будет какой-то договоренности о том, как нам справиться с положением на Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов Группы семи — я не ожидаю, что она (Россия) когда-нибудь вернется».