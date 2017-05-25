Подписаться на уведомления
 

Завершен проект Made in Azerbaijan-2 При поддержке Kapital Bank

 

Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане. Это доказывает и проект-конкурс Made in Azerbaijan-2, который был проведен для студентов Азербайджанского государственного экономического университета второй год подряд. Согласно условиям конкурса, студенты должны были предъявить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

Вчера проект вступил в завершающую стадию и состоялось мероприятие по награждению победителей. Шесть финалистов презентовали бизнес-идею, из которых трое студентов стали победителями проекта. Им были вручены денежные призы, подарки и сертификаты от имени Kapital Bank. Победителю первого места вручен приз в 2000 манатов, второго места – 1500 манатов, третьего места – 1000 манатов.

Другим победителям также были вручены корпоративные подарки от Kapital Bank.

«В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект Made in Azerbaijan, также в университете была открыта отдельная лаборатория «Инновационный банкинг» для плодотворной работы студентов. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес-идеи, лучшие из них были отобраны и награждены со стороны Kapital Bank.

В рамках долгосрочного сотрудничества с Экономическим университетом Kapital Bank и в будущем планирует осуществить ряд инновационных проектов», - отметил директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

1549 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9133 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

В Москве задержали террористов ИГИЛ
ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи
Трамп и Туск не договорились по России
Нефть дешевеет
Каладзе: «Грузия зависит от азербайджанского газа»
В Джалилабаде печатали фальшивые манаты
В жилом доме в Москве нашли бомбу
В Баку сохранится ветреная погода
Доллар незначительно подешевел
Саргсян провел секретное совещание по Карабаху
Иран продолжит производство ракет
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
Бои в ПКК в Турции: есть погибшие и раненые
Россия и Иран заключили сделку «нефть в обмен на товары»
Министр обороны Испании: «Каталония не станет независимой»
Армянские солдаты устроили пожары на оккупированных территориях
Забастовка сотрудников Evrascon
Замминистра финансов: «В Межбанке нет никаких ограничений на снятие вкладов»
Индия отправит ровер на Луну
Завершен проект Made in Azerbaijan-2 При поддержке Kapital Bank
Тиллерсон: «Россия не вернется в «Большую семерку»
Закир Гасанов отправился в Москву
Unibank избран самым инновационным банком года
Саммит НАТО начинает работу в Брюсселе
Погибшие от рук сообщника Фармана Джейранова эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться