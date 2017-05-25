Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане. Это доказывает и проект-конкурс Made in Azerbaijan-2, который был проведен для студентов Азербайджанского государственного экономического университета второй год подряд. Согласно условиям конкурса, студенты должны были предъявить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

Вчера проект вступил в завершающую стадию и состоялось мероприятие по награждению победителей. Шесть финалистов презентовали бизнес-идею, из которых трое студентов стали победителями проекта. Им были вручены денежные призы, подарки и сертификаты от имени Kapital Bank. Победителю первого места вручен приз в 2000 манатов, второго места – 1500 манатов, третьего места – 1000 манатов.

Другим победителям также были вручены корпоративные подарки от Kapital Bank.

«В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект Made in Azerbaijan, также в университете была открыта отдельная лаборатория «Инновационный банкинг» для плодотворной работы студентов. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес-идеи, лучшие из них были отобраны и награждены со стороны Kapital Bank.

В рамках долгосрочного сотрудничества с Экономическим университетом Kapital Bank и в будущем планирует осуществить ряд инновационных проектов», - отметил директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.