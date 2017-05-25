Индия отправит ровер на Луну

Индийская организация космических исследований отправит к Луне миссию Chandrayaan-2 в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает газета Business Standard.

Запуск Chandrayaan-2 будет произведен на ракете-носителе GSLV MKII. Миссия состоит из орбитального модуля и аппарата для мягкой посадки на поверхность спутника, а также ровера.

В октябре 2008 года Индия запустила свою первую лунную миссию. Программа Chandrayaan-1 включала в себя орбитальный модуль и ударный зонд.

Последний столкнулся с поверхностью Луны, образовавшиеся в результате этого выбросы должны были быть проанализированы орбитальным модулем, в работе которого случились сбои (отказ датчиков звездной ориентации и деградация теплозащиты). Миссия Chandrayaan-1 была свернута в августе 2009 года, ее стоимость оценивается в 60 миллионов долларов.