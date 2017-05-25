Замминистра финансов: «В Межбанке нет никаких ограничений на снятие вкладов»

В Международном банке Азербайджана нет никаких ограничений или проблем со снятием вкладов, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждения исполнения госбюджета 2016 года на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Руководство банка дало достаточно разъяснений в связи с этим. Сейчас любой желающий может забрать свой вклад из банка, однако считаю, что для этого нет никаких причин и необходимости, потому что реструктуризация долга связана только с зарубежными кредиторами», - сказал Байрамов.

Замминистра напомнил, что сегодня руководство Международного банка Азербайджана и Министерства финансов (главный акционер банка) ведет переговоры с этими кредиторами для реструктуризации долга.