Забастовка сотрудников Evrascon

Сегодня утром триста работников компании Evrascon, строящей дорогу Алят – Астара, собрались во дворе лагеря компании в селе Чуханлы Сальянского района и отказались выходить на работу, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

По словам участников акции, они уже пять месяцев не получают зарплату и поэтому вынуждены провести предупредительную забастовку.

Через некоторое время руководство компании заявило протестующим, что сегодня до конца дня им будет полностью выплачена задолженность по зарплате. После этого участники акции вернулись к работе.

Отметим, что в Evrascon работают свыше тысячи сотрудников. Компания работает в сфере строительства дорожной инфраструктуры.

В прошлом году задолженность компании составляла 232,7 миллиона манатов, 67,5 миллиона манатов из которых составляли банковские кредиты.

Компания работает также в Казахстане, России и Узбекистане. Контрольный пакет акций компании принадлежит председателю наблюдательного совета компании Эфенди Исмиеву. Бизнесмен также владеет Effendi İnternational Group, работающей в Турции, а также компанией ООО Texnomost.